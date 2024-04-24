Какие меры поддержки предусмотрены для самозанятых Вологодской области в 2024 году?

С 2020 года благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» самозанятые могут претендовать на финансовую, имущественную и консультационную поддержку.

На начало 2024 года на Вологодчине было зарегистрировано более 46 000 самозанятых граждан. Режим самозанятости чаще всего применяют те, кто работает в строительстве и занимается автотранспортными услугами, в IT-сфере, а также продавцы своих товаров и репетиторы. Кроме того, популярны услуги индустрии красоты, реклама и аренда жилья.

Какие меры поддержки доступны самозанятым

В центре «Мой бизнес» Вологодской области для самозанятых доступны услуги по участию в ярмарках на территории Вологды, оформление группы ВКонтакте, печать полиграфии, бесплатная аренда фотостудии и размещение на маркетплейсе «Сделано на Вологодчине».

В Фонде ресурсной поддержки области можно получить микрозайм для самозанятых граждан, не имеющих залогового обеспечения, в размере до 300 000 рублей под 8% годовых*.

«Ежегодно нарабатывается законодательная база, которая постепенно расширяет права самозанятых. Это и регистрация через Госуслуги, и добровольное пенсионное страхование, и бесплатное обучение и возможность участвовать в ярмарках и претендовать на меры господдержки наравне с предпринимателями. На сайте регионального центра «Мой бизнес» создан навигатор с полной информацией по мерам поддержки», — рассказала директор Центра «Мой бизнес» Дарья Серебрякова.

*Подробнее - https://frp35.ru/loan/samozanyatyy-grazhdanin