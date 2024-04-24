На 9,5 лет лишится свободы устюжанин, зарезавший знакомого

39-летний житель Великого Устюга оправится в колонию строгого режима на 9,5 лет за убийство знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Происшествие случилось в ночь на 28 июля 2022 года. Устюжанин, будучи пьяным, поссорился с 37-летним знакомым, с которым распивал алкоголь во дворе своего дома на улице Победы. В какой-то момент он нанес своему приятелю пять ударов ножом в область головы, шеи и грудной клетки из-за внезапно возникшей личной неприязни. От полученных травм мужчина скончался на месте.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщили очевидцы. Подозреваемого задержали, а позже арестовали.

Уголовное дело рассматривалось судом присяжных заседателей, которых государственный обвинитель сумел убедить в законности и справедливости обвинения.

С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.