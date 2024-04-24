В одном из районов Череповца целый месяц не будет горячей воды

[ Общество ]

Согласован график гидравлических испытаний в Череповце в этом году. Об этом сообщил мэр города металлургов Вадим Германов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Отключение горячей воды начнется с 28 мая и продлится до 27 июня. Причиной такой длительности стало большое количество утечек на сетях в течение зимы. Планируется отремонтировать километры сетей и котельное оборудование.

Зашекснинский район будет отключен со 2 по 16 июля. Заягорбский лишится горячей воды в середине лета - с 16 по 30 июля.

В Северный район и Новые углы гидравлические испытания придут в начале августа - с 6 по 20 августа. В этих трех районах города отключения пройдут по традиционной схеме.

А вот жителям Индустриального района повезло меньше всего: они на месяц останутся без горячей воды – с 28 мая по 27 июня.

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