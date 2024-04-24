На Вологодчине студенты из многодетных семей будут питаться бесплатно

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов внес законопроект, который позволит студентам из многодетных семей питаться бесплатно при условии, что они получают среднее профессиональное образование. Законопроект уже принят депутатами Законодательного собрания.

«На территории региона обучаются порядка 400 студентов из многодетных семей, получающих среднее профессиональное образование. Им будет предоставлено бесплатное питание на сумму не более 150 рублей в учебный день. На 2024 год в областном бюджете предусмотрено более 10 миллионов рублей на эти цели», - рассказал Георгий Филимонов.

Льгота затронет студентов из многодетных семей, обучающихся очно по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях на территории Вологодской области.

Обеспечивать студентов бесплатным питанием планируют начать с 1 мая 2024 года.