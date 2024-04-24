Жулики «развели» жителя Великого Устюга на сумму свыше 6 млн рублей

Житель Великого Устюга перевел мошенникам свыше 6 млн рублей. 43-летний мужчина хотел получить доход, участвуя в биржевых торгах на электронной площадке. Как пояснили в региональном УМВД, потерпевший сам нашел объявление о получении дополнительного дохода и в результате нарвался на мошенников.

«Аферисты убедили его «инвестировать» не только личные, но и кредитные денежные средства. Деньги мужчина в течение месяца переводил на указанный злоумышленниками счет. Никаких обещанных доходов он так и не получил, а ущерб составил свыше 6 миллионов рублей», - уточнили в региональном УМВД.

Всего за прошедшие сутки вологжане перевели мошенникам около 9 млн рублей. Кроме жителя Великого Устюга, на уловку аферистов также попали череповчанин и жители Кирилловского и Сокольского округов.