Вологжанка завоевала две медали всероссийских соревнований по легкой атлетике для слепых

[ Спорт ]

Варвара Бриленкова завоевала две медали в первый день Всероссийских детско-юношеских соревнований по легкой атлетике на призы Всероссийской Федерации спорта слепых, которые стартовали накануне в Сочи.

Всего в турнире принимают участие 60 юношей и девушек из 11 регионов России.

Нашу область представляют Варвара Бриленкова и Альбина Батыгина под руководством тренера Александры Ермаковой.
В первый день соревнований состоялись бег на 100 метров, прыжки в длину, а также прыжки в длину с места (В1).

Варвара Бриленкова одержала победу в прыжках в длину с места и заняла второе место в беге на 100 метров со спортсменом-лидером Олегом Подгорновым.

Альбина Батыгина заняла 9 место в беге на 100 метров и 11 место в прыжках в длину.

Теги:
спорт слепых
 

Последние новости

Как уберечь себя, своих родных и близких от атак клещей
На Вологодчине студенты из многодетных семей будут питаться бесплатно
Жулики «развели» жителя Великого Устюга на сумму свыше 6 млн рублей
Вологжанка завоевала две медали всероссийских соревнований по легкой атлетике для слепых
В Череповце открылась ежегодная выставка «Арт-весна»
В Череповце мужчина погиб в пожаре
Андрей Луценко считает, что закон о запрете «наливаек» избавит вологжан от шума
Осужденному разрешили жениться в следственном изоляторе Череповца
В Бабаеве взята под стражу женщина, которая задушила мужа детскими колготками
В Вологде неадекватный пешеход переполз проезжую часть на четвереньках