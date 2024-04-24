Вологжанка завоевала две медали всероссийских соревнований по легкой атлетике для слепых

Варвара Бриленкова завоевала две медали в первый день Всероссийских детско-юношеских соревнований по легкой атлетике на призы Всероссийской Федерации спорта слепых, которые стартовали накануне в Сочи.

Всего в турнире принимают участие 60 юношей и девушек из 11 регионов России.

Нашу область представляют Варвара Бриленкова и Альбина Батыгина под руководством тренера Александры Ермаковой.

В первый день соревнований состоялись бег на 100 метров, прыжки в длину, а также прыжки в длину с места (В1).

Варвара Бриленкова одержала победу в прыжках в длину с места и заняла второе место в беге на 100 метров со спортсменом-лидером Олегом Подгорновым.

Альбина Батыгина заняла 9 место в беге на 100 метров и 11 место в прыжках в длину.