В Череповце открылась ежегодная выставка «Арт-весна»

В Выставочном зале Череповецкого музейного объединения открылась ежегодная выставка «Арт-весна». На ней представлены лучшие работы череповецких художников, членов городского отделения Союза художников России, созданные за последний год.

«Каждая выставка в Выставочном зале особенная. Раз в год наше музейное пространство вопреки всем законам физики становится как будто больше – иначе не объяснишь, как здесь умещается такая широкая гамма цвета, жанров, художественных манер и авторских высказываний», – рассказали сотрудники музея.

В этом году в экспозиции представлено более 70 работ. В их числе пейзажи и портреты, живопись и графика, ювелирное искусство и художественный текстиль, скульптура и эмали.

Выставка «Арт-весна» проходит в уже 15-й раз. По произведениям можно отслеживать развитие художников, отмечать их сложившийся стиль, находить изменения и открытия в творчестве.

Выставка продлится до 31 мая.

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