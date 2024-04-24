В Череповце мужчина погиб в пожаре

[ Происшествия ]

Возгорание в квартире на 4 этаже дома №126 на проспекте Победы в городе металлургов произошло сегодня около 03:30. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

На место происшествия выехали 6 единиц техники и 21 человек. Пять человек в том числе один ребенок смогли самостоятельно эвакуироваться из здания. Еще двух женщин пожарные вывели с пятого этажа, который на тот момент заволокло дымом.

В квартире, где начался пожар, обнаружили труп 43-летнего мужчины. 39-летнего мужчину, также проживавшего в той квартире, госпитализировали с отравлением угарным газом.

Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 16 квадратных метров.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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