Андрей Луценко считает, что закон о запрете «наливаек» избавит вологжан от шума

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, ужесточающий работу «наливаек», расположенных в многоквартирных домах.

«Нередко в торговых точках в многоквартирных домах под видом оказания услуг общепита, осуществляется круглосуточная торговля алкогольной продукцией. В адрес депутатов Законодательного собрания такие жалобы поступали, но прежде законных оснований запретить деятельность «наливаек» не было. Сейчас, со вступлением с 1 апреля в силу федерального закона, мы получили возможность запретить продажу алкоголя в ночное время. Проект закона запрещает продажу алкогольной продукции с 23 часов до 8 утра в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. Исключение оставляют рестораны. Это исключение прямо предусмотрено федеральным законодательством», - отметил председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

В случае нарушения требований, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности. Для должностных и юридических лиц в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрены высокие штрафы.

Инициатива была разработана в правительстве региона совместно с депутатами ЗСО. Закон области вступает в силу 1 сентября 2024 года.