Андрей Луценко считает, что закон о запрете «наливаек» избавит вологжан от шума

[ Общество ]

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, ужесточающий работу «наливаек», расположенных в многоквартирных домах.  

«Нередко в торговых точках в многоквартирных домах под видом оказания услуг общепита, осуществляется круглосуточная торговля алкогольной продукцией. В адрес депутатов Законодательного собрания такие жалобы поступали, но прежде законных оснований запретить деятельность «наливаек» не было. Сейчас, со вступлением с 1 апреля в силу федерального закона, мы получили возможность запретить продажу алкоголя в ночное время. Проект закона запрещает продажу алкогольной продукции с 23 часов до 8 утра в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. Исключение оставляют рестораны. Это исключение прямо предусмотрено федеральным законодательством», - отметил председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

В случае нарушения требований, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности. Для должностных и юридических лиц в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрены высокие штрафы.

Инициатива была разработана в правительстве региона совместно с депутатами ЗСО. Закон области вступает в силу 1 сентября 2024 года.

Теги:
законы ограничения
 

Последние новости

Андрей Луценко считает, что закон о запрете «наливаек» избавит вологжан от шума
Осужденному разрешили жениться в следственном изоляторе Череповца
В Бабаеве взята под стражу женщина, которая задушила мужа детскими колготками
В Вологде неадекватный пешеход переполз проезжую часть на четвереньках
В смертельной аварии под Вологдой погиб пассажир иномарки
В Вологде начался ремонт здания будущего филиала медуниверситета
Хоккеисты из Шексны остались без медалей из-за отсутствия скорой помощи
Водитель легковушки погиб по неизвестной причине в ДТП под Череповцом
В Междуреченском округе новый прокурор
Георгий Филимонов анонсировал новую программу «Безопасное село»