Осужденному разрешили жениться в следственном изоляторе Череповца

[ Общество ]

Церемония бракосочетания прошла в стенах Череповецкого следственного изолятора №3. Сотрудники городского отдела ЗАГС зарегистрировали брак между осужденным, который отбывает наказание в отряде по хозобслуживанию с его избранницей.  

«Молодожены были знакомы еще до того, как мужчина оказался в местах лишения свободы. Девушка сохранила отношения, осознавая, что ее поддержка поможет молодому человеку быстрее встать на путь исправления», - пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Церемонию бракосочетания в стенах СИЗО провела сотрудника городского отдела ЗАГС Череповца.

Как считают в управлении ФСИН, «создание семьи укрепляет социально полезные связи осужденных и способствует их успешной социальной адаптации после освобождения».

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свадьба СИЗО
 

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