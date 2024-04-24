В смертельной аварии под Вологдой погиб пассажир иномарки

Смертельное ДТП произошло накануне около полуночи в Вологодском округе. По информации ГИБДД, в 23.40 на 32-м километре трассы А 114 Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола» легковой Рено Логан врезался в грузовой Вольво.

«35-летний мужчина, управляя автомобилем Рено Логан, при движении со стороны Череповца в сторону Вологда, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, вследствие чего произошло столкновение с грузовиком «Вольво FM» с полуприцепом», - уточнили в региональном УМВД.

В ДТП погиб 43-летний пассажир легкового автомобиля. В полиции уточнили, что мужчина сидел на заднем пассажирском сидении и не был пристегнут ремнем безопасности. Пострадавший скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.

Обстоятельства аварии уточняются.