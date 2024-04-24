В Вологде начался ремонт здания будущего филиала медуниверситета

В здании на улице Батюшкова, 2 Вологды, где уже 1 сентября начнет работу филиал Ярославского государственного медицинского университета, начались ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

«Выделены средства на проведение текущего ремонта, чтобы студенты уже в начале нового учебного года смогли обучаться в комфортных условиях», – рассказал Георгий Филимонов.

Работы, которые ведутся в штатном порядке, должны быть завершены подрядчиком в течение месяца.

Как сообщалось ранее, между правительством Вологодской области и Ярославским государственным медицинским университетом было заключено соглашение о сотрудничества в сфере медицинского образования.

Согласно заключенному соглашению, уже 1 сентября в Вологде начнет работать филиал медвуза, в котором будут открыты 75 мест на специалитет «Лечебное дело», а также 30 мест для обучения в ординатуре по шести специальностям - «Терапия», «Педиатрия», «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Оториноларингология» и «Офтальмология».