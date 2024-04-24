Хоккеисты из Шексны остались без медалей из-за отсутствия скорой помощи

Хоккеисты шекснинской команды «Чайка» остались без медалей плей-офф первенства СЗФО по хоккею среди юношей 2010-2011 годов рождения. Матч, который начался накануне на шекснинском льду, был сорван из-за отсутствия скорой помощи.

Хоккеисты «Чайки» принимали у себя дома команду «УЛК» из Архангельской области. Однако встреча продолжалась всего 9 минут. Бригада скорой помощи, которая по регламенту должна была присутствовать на матче, в срочном порядке уехала по вызову. Заменить врачей было некем.

В результате шекснинцам засчитали техническое поражение и третье место досталось архангелогородцам.

Бронзовые медали команда «УЛК» получила без проведения церемонии награждения.