В Междуреченском округе новый прокурор

[ Общество ]

В Междуреченском округе сменился прокурор. Приказом Генпрокурора на эту должность назначен младший советник юстиции Дмитрий Коновалов.

По информации прокуратуры области, до назначения Коновалов работал старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи региональной прокуратуры.

Также сообщается, что в органах прокуратуры Коновалов работает с 2013 года. Работал на разных должностях в прокуратурах Сокольского, Вытегорского и Бабаевского районов. С ноября 2021 года по ноябрь 2023 года был заместителем прокурора Усть-Кубинского района.

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