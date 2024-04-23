Георгий Филимонов анонсировал новую программу «Безопасное село»

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании в правительстве региона анонсировал новую программу «Безопасное село. Она направлена на комплексное решение проблем, связанных с обеспечением пожарной безопасности на сельских территориях.

«Программа «Безопасное село» рассчитана на ближайшие пять лет: с 2024 по 2028 годы, – рассказал Георгий Филимонов. - Основными вопросами в области пожарной безопасности в сельских населенных пунктах являются проблемы с противопожарным водоснабжением, устаревший автопарк пожарной техники и необходимость ремонта зданий пожарных подразделений. До 2029 года планируем закрыть эти вопросы».

На реализацию программы из бюджета области будет выделено 907 млн рублей. В рамках проекта работа будет вестись по трем направлениям.

В первую очередь запланирован ремонт неисправных пожарных водоемов. Их содержание ложится на муниципалитеты, ситуация осложняется высокой стоимостью ремонта каждого объекта.

В итоге за пять лет планируется отремонтировать 686 источников наружного противопожарного водоснабжения.

Также благодаря проекту в течение пяти лет планируется замена всех пожарных автомобилей со сроками эксплуатации более 40 лет. Речь идет о замене 51 машины из 225, имеющихся в наличии у противопожарной службы области.

Третье направление программы - ремонт и утепление фасадов пожарных депо, расположенных в сельской местности.