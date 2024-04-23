Реконструкцией площади Дрыгина в Вологде займется компания ФосАгро

В Вологде на следующей неделе начнется реконструкция площади Дрыгина. Средства на реконструкцию выделит компания ФосАгро. По словам врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, это первый в истории региона пример, когда крупный бизнес финансирует социальные за пределами Череповца. Об этом Георгий Филимонов рассказал на оперативном совещании в правительстве региона.

«Партнерские отношения с ФосАгро получили дальнейшее развитие. Мы ведем активный диалог по реализации совместных проектов, в том числе и в областной столице. До 1 сентября компания проведет реновацию площади Анатолия Дрыгина в Вологде. Впервые череповецкий крупный бизнес будет вкладывать ресурсы в Вологду. Считаем это важным сбалансированным подходом к социальным проектам предприятий-лидеров», - отметил Филимонов

В рамках реконструкции на площади будут установлены флагштоки, приведен в порядок зеленый сквер, а также уложены тротуарная плитка.

Ранее ФосАгро финансировало крупные социальные проекты только в городах своего присутствия. В Вологодской области это был Череповец. Один из последних проектов – строительство грандиозного ледового катка для горожан, посещение которого для череповчан было бесплатным. Также с марта компания разрабатывает проект ремонта Дворца химиков. На ремонтные работы выделено порядка 400 млн рублей.