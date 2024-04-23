Департаменты вологодского правительства будут преобразованы в министерства

[ Общество ]

Департаменты правительства Вологодской области будут преобразованы в министерства. Об этом заявил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании в правительстве региона.   

«Это то, что мы будем делать в структурно-организационном плане, может быть, в конце этого года - повышать статус департаментов до министерств. Поскольку в большинстве субъектов эту работу ведут не подразделения в статусе департаментов, а региональные министерства, соответственно, региональные министры в рамках своей отраслевой компетенции и специализации», - заявил Георгий Филимонов.

По словам врио губернатора, подготовкой и оформлением нормативно-правовых актов он будет заниматься с профильными коллегами – Юрием Умеренко и Сергеем Сорокиным. Георгий Филимонов заявил, что его задача – сформировать команду, которая была бы образцовой не только для субъекта, но и на федеральном уровне.

«Эффективность работы должны быть не только в плане поощрения и увеличения влияния, и статусности, но и главное – в ответ будет требоваться результат. За это будет повышение критериев, повышение требовательности к эффективности работы наших коллег, будущих министров регионального правительства», - пояснил Георгий Филимонов.

Теги:
департаменты реорганизация
 

Последние новости

Реконструкцией площади Дрыгина в Вологде займется компания ФосАгро
Вологжанка Виталия Попова взяла бронзу Всероссийских соревнованиях по теннису
Департаменты вологодского правительства будут преобразованы в министерства
Колесо обозрения установят в Череповце ко Дню города
В Вологодских библиотеках пройдет экофест «Книга природы»
Два новых корпуса появится в лагере «Единство» в Вологодском районе
Вологжанина будут судить за покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19
Пасхальный фестиваль пройдет в Кирилло-Белозерском музее на майских праздниках
Вологодская область оказалась лидером по темпам смертности
Водитель иномарки получил смертельные травмы в ДТП под Великим Устюгом