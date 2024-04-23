Департаменты вологодского правительства будут преобразованы в министерства

Департаменты правительства Вологодской области будут преобразованы в министерства. Об этом заявил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании в правительстве региона.

«Это то, что мы будем делать в структурно-организационном плане, может быть, в конце этого года - повышать статус департаментов до министерств. Поскольку в большинстве субъектов эту работу ведут не подразделения в статусе департаментов, а региональные министерства, соответственно, региональные министры в рамках своей отраслевой компетенции и специализации», - заявил Георгий Филимонов.

По словам врио губернатора, подготовкой и оформлением нормативно-правовых актов он будет заниматься с профильными коллегами – Юрием Умеренко и Сергеем Сорокиным. Георгий Филимонов заявил, что его задача – сформировать команду, которая была бы образцовой не только для субъекта, но и на федеральном уровне.