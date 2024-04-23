Колесо обозрения установят в Череповце ко Дню города

[ Общество ]

В Череповце ко Дню города появится колесо обозрения высотой 50 метров. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов во время ежегодного отчета на заседании Городской думы.

«Недавно встречались с инвестором, изготовление заканчивается. Надеюсь, в ближайшие два месяца конструкция будет доставлена, и к Дню города мы получим колесо обозрения. Ведем переговоры с частным инвестором о строительстве на левом берегу Шексны от Октябрьского моста до усадьбы Гальских парка развлечений. Нам нужно как можно больше благоустройства, парков. И это уже всё в работе», — заявил Вадим Германов.

Кроме того, в Череповце планируется строительство большого городского парка за улицей Рыбинской.

Теги:
колесо обозрения Вадим Германов развлечения
 

Последние новости

Реконструкцией площади Дрыгина в Вологде займется компания ФосАгро
Вологжанка Виталия Попова взяла бронзу Всероссийских соревнованиях по теннису
Департаменты вологодского правительства будут преобразованы в министерства
Колесо обозрения установят в Череповце ко Дню города
В Вологодских библиотеках пройдет экофест «Книга природы»
Два новых корпуса появится в лагере «Единство» в Вологодском районе
Вологжанина будут судить за покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19
Пасхальный фестиваль пройдет в Кирилло-Белозерском музее на майских праздниках
Вологодская область оказалась лидером по темпам смертности
Водитель иномарки получил смертельные травмы в ДТП под Великим Устюгом