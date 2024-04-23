Колесо обозрения установят в Череповце ко Дню города

В Череповце ко Дню города появится колесо обозрения высотой 50 метров. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов во время ежегодного отчета на заседании Городской думы.

«Недавно встречались с инвестором, изготовление заканчивается. Надеюсь, в ближайшие два месяца конструкция будет доставлена, и к Дню города мы получим колесо обозрения. Ведем переговоры с частным инвестором о строительстве на левом берегу Шексны от Октябрьского моста до усадьбы Гальских парка развлечений. Нам нужно как можно больше благоустройства, парков. И это уже всё в работе», — заявил Вадим Германов.

Кроме того, в Череповце планируется строительство большого городского парка за улицей Рыбинской.