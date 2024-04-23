В Вологодских библиотеках пройдет экофест «Книга природы»

С 24 по 26 апреля в городских библиотеках Вологды пройдут мероприятия экологического фестиваля «Книга природы» в рамках Международного форума «Экология: город, экономика, люди».

Главной площадкой для проведения мероприятий станет библиотека №10 на улице Судоремонтной, 42, которая уже более 20 лет является Центром экологического просвещения. Именно здесь 25 апреля в 12:00 состоится торжественное открытие экофеста, на котором представят проект завода по переработке пластика и покажут «зеленое» документальное кино.

В других библиотеках областного центра пройдут книжные фримаркеты, лекции, кинопоказы, экоквесты, мастер-классы по ремонту книг и кастомизации одежды. Участники обсудят проблемы экологии региона, поговорят с экспертами об изменении климата и защите окружающей среды.

Вход на все мероприятия свободный.