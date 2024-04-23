Два новых корпуса появится в лагере «Единство» в Вологодском районе

На территории загородного лагеря «Единство» в Вологодском районе возводят два новых корпуса, что позволит этим летом принять в 1,5 раза больше детей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил и.о. мэра Вологды Андрея Накрошаев в своих социальных сетях.

Деревянные корпуса строят из быстровозводимых конструкций. Вместимость каждого из них будет до 48 человек.

На данный момент готовность объекта составляет 35%. Над ним работают 20 человек. До конца недели строители должны закрыть контур и доделать кровлю. Дальше специалисты займутся внутренней отделкой, сантехнической и электромонтажной работой. Завершить строительство планируют до конца мая.

Всего на реконструкцию лагеря выделено 137 миллион рублей. Из них 62,7 миллионов направлено на строительство корпусов, а 74,5 миллионов выделено на благоустройство. В частности, планируется обустроить стадион, спортивные площадки и места для сбора детей, сделать освещение, установить ограждение и видеокамеры, а также заасфальтировать территорию. Эти работы завершат до 25 июня. А первая смена в лагере начнется 29 июня.