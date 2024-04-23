Вологжанина будут судить за покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19

Прокуратура Вологодского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Вологды. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий.

По версии следствия, вологжанин с 2021 года приобретал через посредника сертификаты о вакцинации от COVID-19 без фактического прохождения процедуры. В общей сложности он потратил 15 тысяч рублей. Сертификаты он покупал, чтобы предоставить информацию о вакцинации работодателю, а также администрации учебного заведения, где обучалась его дочь.

Посредник, в свою очередь, передавал денежные средства сотруднику одного из медицинских учреждений Вологодского округа, который вносил заведомо ложные сведения об обвиняемом в Федеральный Регистр вакцинированных лиц.

Уголовное дело в отношении вологжанина, дававшего взятки, направлено в Вологодский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовные дела в отношении посредника и сотрудника медучреждения выделены в отдельные производства и в настоящее время расследуются.