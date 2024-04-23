Пасхальный фестиваль пройдет в Кирилло-Белозерском музее на майских праздниках

IX Пасхальный семейный фестиваль «Красная горка» пройдет с 5-по 12 мая в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Мероприятия состоятся в конференц-зале музея и в недавно восстановленных Больших Больничных палатах.

«Традиционный фестиваль театрального и песенного творчества в Кириллове откроется в великий праздник Пасхи – пятого мая. Впервые концерт духовной музыки ансамбля «Вдохновение» пройдёт в отреставрированном памятнике архитектуры 1644 года – Больших Больничных палатах. Уверен, в просторных сводчатых залах многоголосное пение хора будет звучать особенно чисто», – отметил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

В исполнении участников ансамбля «Вдохновение» из Шексны прозвучат духовные сочинения, русские народные песни и произведения советских композиторов.

В фестивале также примет участие Вологодский областной театр кукол «Теремок». Шестого мая, в конференц-зале музея юные зрители увидят сказку по мотивам произведений Самуила Яковлевича Маршака. Режиссер – заслуженный деятель искусств России, лауреат театральной премии «Золотой софит» – Николай Боровков, художник – лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» – Алевтина Торик, композитор – Сергей Ушаков.

Фестиваль завершится выступлением участников студии «Воскресение», работающей при Кирилло-Белозерском монастыре. 12 мая в содружестве с фольклорным клубом «Основа» из Череповца, юные таланты покажут зрителям постановку «Трудись, молись да Бога благодари!». Режиссер – Марина Комкова.