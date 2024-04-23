По данным Росстата, Вологодская область оказалась лидером по темпам смертности. Данные Росстата по демографической ситуации в России за первые два месяца 2024 года публикует издание «Фонтанка.ру».

В целом по России за первые два месяца этого года родилась 201 тысяча человек. Это на 2 тысячи человек больше аналогичного периода 2023 года. При этом смертность оказалась выше на 9,9% прошлого года. В результате естественная убыль населения России составила более 129 тысяч человек. В прошлом году этот показатель был 101 тысяча человек.

Демографы объясняют высокую смертность нынешней зимой более холодной погодой.

«Как правило, зимой смертность связана с инфекциями. Это либо вирус гриппа, либо, может быть, ковид. В этом году зима достаточно холодная, а это, как правило, увеличивает смертность. Видимо, из-за этого были более сильные волны гриппа или ковида», — рассказал бывший специалист Росстата Алексей Ракша.

При этом всего два российских региона показали отрицательный рост смертности – Ингушетия и Мурманская область. При этом в Ингушетии она сократилась на 10,8% (в количественном выражении это всего минут 34 смерти), а в Мурманской области умерло на одного человека меньше, чем в 2023 году (1460 человек).