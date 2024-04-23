Водитель иномарки получил смертельные травмы в ДТП под Великим Устюгом

[ Происшествия ]

Смертельное ДТП произошло накануне в Великоустюгском округе. По информации ГИБДД, около деревни Подволочье вылетел с трассы и перевернулся автомобиль Citroën Berlingo. Всего в момент аварии в машине находилось три человека.

В полиции уточнили, что смертельные травмы получил 34-летний водитель иномарки. Еще один 39-летний мужчина, который находился на заднем сидении, в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Также на переднем пассажирском сидении ехала 33-летняя женщина, которая за медицинской помощью не обращалась.

ДТП

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