Водитель иномарки получил смертельные травмы в ДТП под Великим Устюгом

Смертельное ДТП произошло накануне в Великоустюгском округе. По информации ГИБДД, около деревни Подволочье вылетел с трассы и перевернулся автомобиль Citroën Berlingo. Всего в момент аварии в машине находилось три человека.

В полиции уточнили, что смертельные травмы получил 34-летний водитель иномарки. Еще один 39-летний мужчина, который находился на заднем сидении, в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Также на переднем пассажирском сидении ехала 33-летняя женщина, которая за медицинской помощью не обращалась.