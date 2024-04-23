Начальник отдела снабжения АО УОМЗ им. Верещагина оштрафован за взятки

[ Общество ]

Городским судом Вологды вынесен приговор в отношении экс-начальника отдела снабжения АО «Учебно-опытный молочный завод» им. Верещагина. Мужчина обвинялся следствием по статье за взятку. Как было установлено в суде, снабженец рассказывал руководителям двух предприятий о потребностях молочного завода в спецодежде и спецобуви.  

«Он направлял заявки на приобретение указанной продукции, инструктировал предпринимателя по вопросам направления коммерческих (ценовых) предложений на поставку без проведения конкурентных закупок. Обеспечивал заключение договоров поставки продукции», - пояснили в областном суде.

За нужную информацию бизнесмены пересылали снабженцу вознаграждение на карту. Общая сумма взяток составила 76 тысяч рублей.

«После каждого перевода он благодарил взяткодателя в приложении банка сообщением: «Спасибо», - также уточнили в суде.

Правда, на судебном заседании обвиняемый вину не признал и рассказал, что не замечал денежных переводов на свою карту.  

Мужчину в результате приговорили к штрафу в размере 250 000 рублей с лишением права занимать руководящие должности в течение 2 лет. Также в доход государства с него взыскана полная сумма полученных взяток.

Добавим, что в городском суде в настоящее время находится еще одно дело в отношении этого же снабженца. Там он обвиняется в «Получении взятки в значительном размере» и «Получении взятки в крупном размере».

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