В Вожегодском округе едва не выгорела целая деревня

Накануне в Вожегодском округе огнеборцы спасли деревню Гридинская, которая могла сгореть от одной искры.

По информации регионального управления МЧС, неизвестный мужчина резал болгаркой железные листы и искра от резки попала на сухую траву, которая моментально вспыхнула.

Распространению огня «помог» сильный ветер. Пожарные смогли остановить огонь в 150 метрах от домов. Общая площадь выгоревшей травы составила 1 га.

Примечательно, что по данным 2010 года, жителей в деревне Гридинская не числилось. Правда, рядом расположены еще три населенных пункта – Савинвская, Давыдиха и Денисиха.