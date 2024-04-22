Переулки Зимний и Осенний появятся в Вологде

В микрорайоне Лукьяново Вологды появятся Осенний и зимний переулки. Как сообщает РБК Вологда, уже определен подрядчик, который за 24 млн рублей будет заниматься их обустройством.

По информации издания, заказчиком выступило муниципальное предприятие «Градостроительный центр». Несмотря на то, что конкурса не состоялось, поскольку была подана только одна заявка на участие в закупке, эта заявка полностью соответствовала требованиям конкурса. Переулки, где планируется возведение малоэтажных домов, появятся в городе до конца 2024 года.

Примечательно, что впервые о появлении переулков Летний, Осенний, Зимний и Весенний администрация Вологды сообщала еще в 2013 году. Они должны были появиться около улицы Полевой, рядом с которой расположены улицы Ягодная, Садовая, Малиновая, Яблоневая и Цветочная. На запрос РБК Вологда, в связи с чем связан выбор таких однотипных названий, в администрации города оперативно подготовить ответ не успели.