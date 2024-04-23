Руководитель вологодской школы тхэквондо Евгений Березин стал чемпионом России

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Руководитель вологодской «Школы тхэквондо» Евгений Березин выиграл чемпионат России. Спортсмен завоевал золотую медаль чемпионата России по тхэквондо в дисциплине ГТФ. Вологжанин только недавно восстановился после травмы и показал прекрасный результат.

Чемпионат России-2024 проходит в Казани на базе Дворца единоборств «Ак Барс» с 21 по 27 апреля.

В общей сложности на турнире выступило более 2500 спортсменов, прошедших соревновательный отбор в разных регионах страны. Победители войдут в состав сборной России.

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