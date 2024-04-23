На городском рынке Вологды выявлены нарушения при хранении рыбной продукции

На городском рынке Вологды зафиксированы нарушения при хранении рыбной продукции. Совместная проверка межрегионального управления Россельхознадзора и областной прокуратура прошла в апреле.
Как рассказали в управлении Россельхознадзора, торговая точка, занимающаяся продажей рыбы, реализовала товар, приобретенный у ООО «Атлантика».
«В холодильных камерах ООО «Атлантика», осуществляющего оптовую торговлю рыбной продукцией, было зафиксировано несоблюдение температурного режима. Часть рыбной продукции хранилась с нарушением целостности упаковки, а также без упаковки и маркировки», - рассказали в надзорном ведомстве.
В свою очередь в торговой точке на городском рынке также выявлены нарушения. В частности, на продукции отсутствовала маркировка, 2 холодильных ларя были открытыми и в них отсутствовали средства измерения температуры. Сама рыбная продукция также была без упаковки и маркировки.
«По результатам совместной проверки в адреса предприятия и индивидуального предпринимателя, реализующего продукцию, внесены представления об устранении выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих», - уточнили в Россельхознадзоре.