На городском рынке Вологды выявлены нарушения при хранении рыбной продукции

На городском рынке Вологды зафиксированы нарушения при хранении рыбной продукции. Совместная проверка межрегионального управления Россельхознадзора и областной прокуратура прошла в апреле.

Как рассказали в управлении Россельхознадзора, торговая точка, занимающаяся продажей рыбы, реализовала товар, приобретенный у ООО «Атлантика».

«В холодильных камерах ООО «Атлантика», осуществляющего оптовую торговлю рыбной продукцией, было зафиксировано несоблюдение температурного режима. Часть рыбной продукции хранилась с нарушением целостности упаковки, а также без упаковки и маркировки», - рассказали в надзорном ведомстве.

В свою очередь в торговой точке на городском рынке также выявлены нарушения. В частности, на продукции отсутствовала маркировка, 2 холодильных ларя были открытыми и в них отсутствовали средства измерения температуры. Сама рыбная продукция также была без упаковки и маркировки.