Юные вологжане одержали победу в соревнованиях по биатлону «Кубок Анны Богалий»

[ Спорт ]

Вологжане одержали победу в общем зачете межрегиональных детско-юношеских соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий – Skimir».

В этом сезоне прошли три этапа в Петрозаводске, Рыбинске и Костомукше. По их итогам вологодские биатлонисты - воспитанники отделения биатлона «СШОР №4» Череповца завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Стефания Арайс одержала победу среди девочек 13-14 лет. Олег Теремков стал лучшим среди мальчиков 11-12 лет. Даниил Семенов и Анастасия Зайцева одержали победы в общем зачете среди мальчиков и девочек до 10 лет соответственно.

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