Суд обязал Грязовецкую администрацию отремонтировать объект культурного наследия

По решению арбитражного суда администрация Грязовецкого муниципального округа обязана в течение трех лет отремонтировать объект культурного наследия регионального значения - «Дом жилой» второй половины XIX века по адресу: город Грязовец, улица Карла Маркса, 80/55. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Под государственную охрану здание поставили еще в 2001 году. В 2016 году Комитет по охране культурного наследия Вологодской области утвердил перечень работ по сохранению объекта. Ремонт должны были провести в 2017-2022 годах, однако администрация округа никаких действий не предприняла.

В частности, собственник обязан был обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия. Но даже заявление на разработку проектной-документации не было подано. Все это подтвердилось в 2022 году при обследовании «Дома».

Данные обстоятельства послужили основанием для подачи искового заявления, которое судом удовлетворено. Предыдущее решение суда оставлено без изменения. Также арбитражный суд отклонил довод подателя жалобы о возложении обязанности по сохранению объекта культурного наследия на местную религиозную организацию, которой здание передано в безвозмездное пользование: законодательством выполнение охранного обязательства возложено именно на собственника объекта.