6 школьников из Вологодчины отправятся на Всероссийский этап «Умников и умниц»

В кадетской школе «Корабелы Прионежья» подвели итоги региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Вологодчины». Впервые в Вологодской области на Всероссийский этап олимпиады отправятся шесть школьников. Ранее количество победителей регионального конкурса не превышало пяти человек.

«Это легендарный формат, который мы будем всячески поддерживать и развивать как один из кадровых лифтов, как один из способов создать профессиональную траекторию для школьников. Быть финалистом региональной гуманитарной телевизионной олимпиады школьников «Умники и умницы Вологодчины» - это уже высокая оценка знаний. Я удивлен уровнем эрудиции, уровнем квалификации ребят, потому что многие вопросы, которые задавали конкурсантам, заслуживают очень глубокого научного погружения в историю, требует этнографических изысканий. Будем и дальше помогать нашим ребятам становиться гордостью Вологодчины и России», - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Победителями олимпиады «Умники и умницы Вологодчины» стали:

- Колесникова Полина, ученица «Средней общеобразовательной школы №21» города Вологды;

- Мазин Иван, ученик «Средней общеобразовательной школы №30» города Вологды;

- Радаева Анастасия, ученица «Средней общеобразовательной школы №1» города Вологды.

Еще трое школьников получили специальные призы:

- Александрова Анастасия, ученица «Средней общеобразовательной школы №14», города Череповца;

- Браковенко Ксения, ученица «Тарногской средней школы»;

- Лешукова Анна, ученица «Средней общеобразовательной школы №2» города Никольска.

Все победители могут претендовать на получение премии губернатора области «Юные таланты Вологодчины» и будут представлять Вологодскую область на федеральном этапе игр, который стартует в сентябре в Москве.

Победители финальных игр «Умники и Умницы» получат шанс стать студентами одного из самых престижных вузов страны – МГИМО.