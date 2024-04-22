Киновыходные в Вологде посвятят шведскому режиссеру Ингмару Бергману

В Вологде пройдет кинофестиваль «Бергман Weekend», приуроченный к 105-летию одного из главных режиссеров мирового кинематографа Ингмару Бергману. С 29 апреля по 1 мая вологжан ждет насыщенная программа.

Шведский режиссер давно стал классиком, и его чуткие и глубокие картины продолжают покорять сердца зрителей. Целых три дня на разных площадках города будут проходить лекции и диалоги о кино от специалистов в области киноискусства, состоится читка пьесы, концерт и, конечно, показы фильмов.

Программа:

29 апреля, 14:00-16:30 – читка пьесы «Осенняя соната». Дом актёра (ул. Ленинградская, 4). 16+

Участники театральной лаборатории «Чердак» прочитают пьесу Ингмара Бергмана «Осенняя соната». Режиссер – актриса Камерного драматического театра и автор культурно-образовательных проектов Мария Иваненко. «Осенняя соната» – это история одной семьи, отношения внутри которой изначально были лишены любви и чуткости.

29 апреля, 18:00-20:00 – культурный диалог «Кино, вино и Швеция». Адрес: ул. Мира, 8А, строение 1. 18+

Лекция от Варвары Тираховой, кинокритика, преподавателя, лектора «Правого полушария интроверта» и Российского общества «Знание», главного редактора журнала «Синема Рутин», о культе фильма Бергмана «Персона». Вечер завершится музыкой от Антона Разумова, который будет ставить пластинки.

30 апреля, 12:00-13:30 – ретроспектива: показ фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать» (1957) с субтитрами. Синема Парк Мармелад (Пошехонское шоссе, 22). 18+

Действие фильма происходит в середине XIV века, когда рыцарь Антониус Блок и его оруженосец возвращаются после десяти лет крестовых походов в родную Швецию. Блок устал от жизни и не видит ничего, ради чего стоило бы продолжать влачить существование. Но прежде он хочет убедиться, что бог существует.

30 апреля, 16:00-18:00 – культурный обмен «Бергман: через вселенные». Адрес: пр. Победы, 21. 18+

Кто вдохновлялся Бергманом? Где мы можем найти отсылки к его фильмам? На лекции вы узнаете, как Бергман стал великим режиссером, и почему его цитировали другие, не менее талантливые, режиссеры – от Ларса Фон Триера до Вуди Аллена, от Андрея Тарковского до Андрея Звягинцева.

Спикеры: Мария Ерисковская – организатор международных и всероссийских кинофестивалей, педагог по истории и теории кино Лицея НИУ ВШЭ и школы «Новый взгляд», лектор проектов сети кинотеатров «Москино».

Варвара Баскакова – обозреватель искусства, лектор киноклуба «СИЕ КИНЕ», автор телеграмм-канала «Искусственные заметки», организатор, дизайнер, модератор образовательного мероприятия «Диалоги».

30 апреля, 19:00-21:00 – концерт «В присутствии шума» от музыканта Анатолия Рипа и музыкальной лаборатории «Текстура». Переработанные композиции из кинофильмов Бергмана. Адрес: ул. Мира, 8А, строение 1. 18+

Кино Бергмана захватывает зрителя не только проработанным сюжетом и поставленным кадром, но и музыкой. Многие композиции доказали, что существуют вне времени и звучат актуально по сей день.

Анатолий Рип много лет занимается изучением звука, его музыкальные композиции имеют абстрактное видение, свою философию, цепляют струны души. По просьбе Музыкальной лаборатории, Анатолий переработает композиции из кинофильмов Бергмана и привнесет звуки новой эры электронной музыки.

1 мая, 14:30- 16:00 – ретроспектива: показ фильма Ингмара Бергмана «Земляничная поляна» с субтитрами. Синема Парк Мармелад (Пошехонское шоссе, 22). 18+

78-летний профессор из Стокгольма вспоминает свою долгую жизнь. Вместе с женой сына он едет на машине на вручение почетной премии и по пути посещает места, где прошла его молодость, встречает разных людей и старых знакомых, вспоминает сны и былое.