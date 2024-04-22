Более 2000 км пробежал за зиму на лыжах пенсионер из Череповца

[ Общество ]

86-летний Иван Коничев из Череповца за зимний период пробежал на лыжах 2055 километров. Правда это на 500 километров меньше, чем в прошлом году, так как весна наступила раньше. Об этом сообщила газета «Голос Череповца».

Иван Коничев – путешественник и сторонник здорового образа жизни. Каждый год, помимо забегов на лыжах, он отправляется исследовать новые маршруты на автобусах и пешком. Так, в прошлом году путешествие Ивана Григорьевича длилось 40 дней, а общий автобусный километраж составил 8500 километров, при этом пешком пенсионер прошел не один десяток километров.

Путешествие Ивана Григорьевича началось 24 мая и закончилось 2 июля. За это время он успел посетить множество населенных пунктов. Среди них Валаам, Петрозаводск, Медвежьегорск, Сегежа, Беломорск, Кемь, Мурманск, Кировск, Апатиты, Оленегорск, Заозерск, Кандалакша и другие.

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пенсионер лыжники путешественник
Фото: газета "Голос Череповца"
 

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