Череповчанка одержала победу в кубке России по альпинизму

Череповчанка Ася Кукушкина одержала победу в Кубке России по альпинизму. Первый этап кубка России по альпинизму в скальном классе завершился накануне в городе Тырнывузе Кабардино-Балкарской республики.

Соревнования проводились в 2 этапа: «связки на скорость» - нужно было как можно быстрее пролезть двухверёвочный мультипитч и 12-ти часовой марафон - 34 треда длиной от 12 до 65 метров.

Череповчанка Аня Кукушкина в паре с Ратмиром Мухаметзяновым из Красноярского края одержала победу в дисциплине «связки на скорость».