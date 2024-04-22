Череповчанка одержала победу в кубке России по альпинизму

[ Спорт ]

Череповчанка Ася Кукушкина одержала победу в Кубке России по альпинизму. Первый этап кубка России по альпинизму в скальном классе завершился накануне в городе Тырнывузе Кабардино-Балкарской республики.

Соревнования проводились в 2 этапа: «связки на скорость» - нужно было как можно быстрее пролезть двухверёвочный мультипитч и 12-ти часовой марафон - 34 треда длиной от 12 до 65 метров.

Череповчанка Аня Кукушкина в паре с Ратмиром Мухаметзяновым из Красноярского края одержала победу в дисциплине «связки на скорость».

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