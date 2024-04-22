В Вологде открылась книжная выставка к столетию Виктора Астафьева

В Вологодской областной универсальной научной библиотеке открылась книжная выставка «Он жил с Россией в сердце», посвященная столетию Виктора Астафьева.

Виктор Петрович Астафьев (1924-2001) – российский писатель, драматург, сценарист, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий РФ, Государственных премий СССР и Государственной премии РСФСР имени М. Горького, кавалер ордена Ленина. С 1969 по 1980-е годы Виктор Астафьев жил и работал в Вологде.

Астафьев в основном писал произведения на военно-патриотические и деревенские темы. Благодаря живому языку и реалистическому изображению быта его книги были популярны, как в России, так и за рубежом.

Выставка «Он жил с Россией в сердце» включает несколько разделов. Это литература о жизни и творчестве писателя, письма и воспоминания современников; первые публикации произведений в журналах («Молодая гвардия», «Наш современник», «Сельская молодежь», «Уральский следопыт» и др.); собрания сочинений, тематические сборники, книги для детей и отдельные произведения В.П. Астафьева, изданные в разные годы. Часть экспозиции посвящена вологодскому периоду жизни и творчества В. П. Астафьева.

Также в витринах представлены издания с автографами писателя и книги на иностранных языках, переданные его сыном Андреем Астафьевым областной библиотеке.

Выставка продолжит работу до 19 мая. Вход свободный.

12+