В Вологде будет отремонтирован Тополевый переулок

[ Общество ]

Тополевый переулок Вологды отремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды». Встречу с жителями до начала ремонтных работ провел депутат Вологодской городской Думы Максим Осокин.

«Дом небольшой, но благодаря активности жителей он попал в программу. Первоначальный проект немного скорректировали, изменив размеры дорожек и проездов. В рамках встречи пообщался с избирателями — есть проблемы, касающиеся нарушения общественного порядка. Информация принята в работу», - рассказал депутат городского парламента.

Многие вологодские дворы вошли в народную программу «Единой России». Депутаты, секретари местных отделений и активисты партии участвуют в мониторинге работ по ремонту дворов в течение всего года и принимают готовые объекты.

 

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