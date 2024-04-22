В Вологде будет отремонтирован Тополевый переулок

Тополевый переулок Вологды отремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды». Встречу с жителями до начала ремонтных работ провел депутат Вологодской городской Думы Максим Осокин.

«Дом небольшой, но благодаря активности жителей он попал в программу. Первоначальный проект немного скорректировали, изменив размеры дорожек и проездов. В рамках встречи пообщался с избирателями — есть проблемы, касающиеся нарушения общественного порядка. Информация принята в работу», - рассказал депутат городского парламента.

Многие вологодские дворы вошли в народную программу «Единой России». Депутаты, секретари местных отделений и активисты партии участвуют в мониторинге работ по ремонту дворов в течение всего года и принимают готовые объекты.