К начальной школе в Тепличном микрорайоне Вологды обустроят пешеходную дорожку

Новую пешеходную дорожку к начальной школе в Тепличном микрорайоне Вологды обустроят по проекту «Народный бюджет ТОС». Инициативу жителей микрорайона поддержали городские власти и руководство школы.

Встречу с родителями, представителями Центра по работе с населением, ТОС, службой городского хозяйства и директором школы Нелли Рыстаковой провел заместитель председателя Вологодской городской Думы Сергей Никулин.

Во время встречи был обсужден план строительства пешеходной дорожки, удобство, территориальное планирование и доступность для мам с колясками.

Особое внимание уделили будущему расположению асфальтового покрытия. На прилегающей к школе территории расположены несколько сухостойных деревьев, а также бетонные плиты, которые предстоит демонтировать.

Участники встречи договорились осуществлять контроль на всех этапах строительства пешеходной дорожки от составления сметы, определения подрядчика и до полной готовности объекта.