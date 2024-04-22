Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю

[ Общество ]

Вологодские синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать дет вологжанам на предстоящей неделе.

Во вторник и в среду будет преимущественно без осадков. Правда, если во вторник столбики термометров поднимутся до отметки в +18 градусов, в среду будет чуть прохладней (до +11 градусов) благодаря прохождению антициклона.   

«В ночь на четверг антициклональный характер погоды будет способствовать выхолаживанию воздуха, в результате чего на западе и в центре возможны заморозки до -2 градусов, на востоке чуть выше 0 градусов. Днем юго-запад области окажется под влиянием следующего циклона, пройдет небольшой дождь, температура воздуха от +8 до +13 градусов, ветра развернутся на южное и юго-восточное направление», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.  

В пятницу ожидается небольшой дождь при достаточно теплой погоде. В западных и центральных районах прогнозируется до +19 градусов, на востоке до 15 градусов тепла.

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