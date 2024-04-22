Труп убитого вологжанина месяц прятали на балконе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на балконе одной из коммунальных квартир обнаружен труп вологжанина, пролежавший там, по предварительным данным, около месяца. Как сообщают питерские СМИ, по подозрению в убийстве задержана сожительница погибшего, вместе с которой он снимал квартиру.

«Мужчина родом из Вологды, в Питере снимал это жильё около двух лет. Около месяца назад квартиросъёмщик не заплатил за аренду и перестал выходить на связь. Его сожительница заявила, что они якобы сильно поссорились и мужчина ушел из дома. Дочка пропавшего начала бить тревогу и писала в разные паблики об исчезновении отца», - сообщает сегодня Telegram-канал Shot.

Труп погибшего, завернутый в покрывало, был обнаружен накануне на балконе той самой коммунальной квартиры. Мужчина был убит ударом ножа в сердце.

Главной подозреваемой по делу об убийстве стала сожительница вологжанина. Сообщается, что из квартиры изъяты четыре ножа. Следователи выясняют, каким именно был убит мужчина.