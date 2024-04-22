Предприятие по производству брикетов выгорело накануне в Череповце

[ Происшествия ]

Крупный пожар случился накануне в Череповце. Днем загорелось предприятие по производству топливных брикетов на улице Окружной. Двое работников предприятия успели самостоятельно эвакуироваться во время пожара.

«Как сообщил один из них, возгорание началось под фронтальным погрузчиком, после чего вспыхнули находившиеся рядом опилки. Пожар удалось ликвидировать на площади 510 кв.м.», - рассказали в региональном управлении МЧС.

На ликвидацию очага возгорания было направлено 42 пожарных и 11 машин. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность агрегатов погрузчика.

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