В Череповце стартовали работы по реконструкции площади Революции

[ Общество ]

В Череповце началась реконструкция площади Революции. По информации мэра города Вадима Германова, большую часть площади займет сквер.

«Здесь высадят взрослые деревья, поставят качели с навесами и памятник братьям Верещагиным. Реконструкция позволит связать существующие веломаршруты на набережной и Советском проспекте, а саму практически неиспользуемую сейчас площадь превратить в место тихого отдыха», - написал мэр города в соцсетях.

Как ранее сообщал портал GorodChe, разработкой проекта реконструкции занималась московская компания «Яуза». Реконструкция площади ведется на средства «Северстали». Предварительно работы должны быть завершены уже осенью этого года.

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