Евгений Богомазов может стать зампредом правительства

Эксперты назвали потенциальную должность бывшего заместителя губернатора Вологодской области. По сообщению Агентства политических и экономических коммуникаций, Богомазов может стать заместителем председателя правительства республики Марий Эл.

«В Марий Эл ожидают назначения нового заместителя председателя правительства на место ушедшего на пенсию в конце прошлого года первого зампреда Александра Сальникова. Ожидается, что в Йошкар-Олу приедет работать Евгений Богомазов», — сообщает издание.

Аналитики считают, что назначение Богомазова на должность зампреда правительства республики позитивно скажется на деятельности блока внутренней политики Марий Эл, «к деятельности которого у экспертов и медиа традиционно много вопросов».

Однако эксперты также не исключают, что назначение бывшего заместителя губернатора Вологодской области в республиканское правительство может привести к внутриэлитным конфликтам, а также вызвать напряжённость в окружении губернатора, - сообщает портал GorodVo.