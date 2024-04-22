Евгений Богомазов может стать зампредом правительства

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Эксперты назвали потенциальную должность бывшего заместителя губернатора Вологодской области. По сообщению Агентства политических и экономических коммуникаций, Богомазов может стать заместителем председателя правительства республики Марий Эл.

«В Марий Эл ожидают назначения нового заместителя председателя правительства на место ушедшего на пенсию в конце прошлого года первого зампреда Александра Сальникова. Ожидается, что в Йошкар-Олу приедет работать Евгений Богомазов», — сообщает издание.

Аналитики считают, что назначение Богомазова на должность зампреда правительства республики позитивно скажется на деятельности блока внутренней политики Марий Эл, «к деятельности которого у экспертов и медиа традиционно много вопросов».

Однако эксперты также не исключают, что назначение бывшего заместителя губернатора Вологодской области в республиканское правительство может привести к внутриэлитным конфликтам, а также вызвать напряжённость в окружении губернатора, - сообщает портал GorodVo

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