Вологодское «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне второй футбольной лиги. В третьем туре «дивизиона Б» динамовцы гостили в Санкт-Петербурге у «Зенита-2».

Команды обменялись забитыми голами в концовке первого тайма. Вологжане открыли счёт на 43-й минуте. Владислав Беляев прямо из вратарской с передачи Никиты Кореева сравнял счёт, забив свой первый гол после травмы.

На 81-й минуте мяч в штрафной попал в руку защитнику «Динамо» Даниилу Криворучко и в ворота бело-голубых был назначен пенальти. К точке подошел нападающий «Зенита-2» Игорь Бугаенко и развел мяч и Семёна Боброва по разным углам ворот. Итог встречи - 2:1 в пользу петербуржцев.

«Динамо» с 4 баллами опустилось на 10 место в группе 2. В следующем туре подопечные Рудольфа Чесалова встретятся со «Спартаком-2». Матч пройдёт в Вологде 28 апреля.