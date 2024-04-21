Вологодские поисковики отправились на места боев в Ленинградскую область

[ Общество ]

Вологодские поисковики отправились на места боев Великой Отечественной войны в Кировский район Ленинградской области. Экспедиция, которая будет для вологодских поисковиков 12-й по счету, в этот раз соберет почти 250 человек, включая добровольцев из Башкирии, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Ленинградской, Свердловской, Вологодской областей. Впервые в ней примут участие волонтеры из Донецка.

«В прошлом году нами было обнаружено новое место боя, обнаружены останки нескольких солдат, личность одного из них была установлена по медали. Работы продолжим», – рассказала председатель Вологодского объединения поисковиков Ирина Метелкина.

По окончании экспедиции, которая продлится почти три недели, поисковики традиционно примут участие в торжественном захоронении останков солдат, найденных за время поисковых работ.

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