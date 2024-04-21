Стал известен подрядчик по строительству крытого футбольного манежа в Вологде

[ Общество ]

Определился подрядчик, который будет строить крытый футбольный манеж на улице Ильюшина в Вологде. По словам врио мэра Андрея Накрошаева, контракт будет подписан уже до 30 апреля.

«Проведены конкурсные процедуры. Контракт с подрядчиком ООО «Строительное монтажное управление «Вологдагражданстрой» должен быть заключен до 30 апреля», - рассказал врио мэра.

Согласно контракту, на улице Ильюшина будет построен спортивный зал с полем размером 70 на 32 метра с искусственным покрытием. В помещении оборудуют раздевалки и тренерские. Родители смогут наблюдать за игрой своих детей на мониторе в отдельном помещении.

На строительство комплекса выделено 405 млн рублей.

Работы должны быть завершены летом следующего года.

 

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