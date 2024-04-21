Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев пригрозил «Магистрали» за некачественное асфальтирование городских улиц. Накрошаев увидел в соцсетях пост о том, что на улице Карла Маркса асфальт кладут прямо в грязь и лужи.

«Выехал на место, вызвал подрядчика – «Магистраль». Эта компания там сейчас выполняет ремонт асфальта укладкой карт. Это недопустимо, такие работы принимать не будем! Переделывать в обязательном порядке», - рассказал врио мэра на своей странице в соцсетях.

Самой компании он сделал предупреждение и пояснил, что с недобросовестными подрядчиками поступать будут жестко, вплоть до расторжения контрактов и внесения в реестр недобросовестных поставщиков.