Андрей Накрошаев пригрозил «Магистрали»

[ Общество ]

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев пригрозил «Магистрали» за некачественное асфальтирование городских улиц. Накрошаев увидел в соцсетях пост о том, что на улице Карла Маркса асфальт кладут прямо в грязь и лужи.

«Выехал на место, вызвал подрядчика – «Магистраль». Эта компания там сейчас выполняет ремонт асфальта укладкой карт. Это недопустимо, такие работы принимать не будем! Переделывать в обязательном порядке», - рассказал врио мэра на своей странице в соцсетях.

Самой компании он сделал предупреждение и пояснил, что с недобросовестными подрядчиками поступать будут жестко, вплоть до расторжения контрактов и внесения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Что касается «Магистрали», этой компании в этом году снижены объемы. Для их сохранения стоит пересмотреть свои взгляды на качество выполнения работ», - также пояснил Накрошаев.

 

 

Теги:
Магистраль ремонт асфальта
 

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