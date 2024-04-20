29 памятников отмоют после зимы в Вологде

29 памятников приведут в порядок после зимы в областном центре. Об этом сообщил и.о. мэра Вологды Андрей Накрошаев в своих соцсетях. Рабочие уже наводят чистоту с помощью щеток, аппарата высокого давления и шампуня. При сильных загрязнениях используется специальная химия. Кроме того, монументы сразу осматривают на наличие повреждений, чтобы впоследствии их устранить.
На данный момент уже очистили памятник Константину Батюшкову и военную технику в Парке Победы.
«Над каждым объектом трудится бригада из 2-5 человек. Чистоту нужно поддерживать системно, поэтому за сезон каждый памятник будет вымыт три раза: 1-й – до 1 мая; 2-й – к Дню города Вологды; 3-й – к 1 сентября», - отметил Андрей Накрошаев.