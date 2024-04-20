Вологодские близняшки выступили на шоу Андрея Малахова

[ Культура ]

Сестры-близнецы из Вологды Надежда Пятакова и Любовь Зверева выступили в программе Андрея Малахова «Песни от всей души» (12+) на Первом канале. Шоу выйдет в эфир вечером 21 апреля.

Выступление Любови Зверевой редакторы программы «Песни от всей души» увидели в Интернете и пригласили ее в Москву. На съемки она отправилась вместе со своей сестрой Надеждой Пятаковой, которая работает начальником термического цеха «Вологодского подшипникового завода». Для команды программы стало сюрпризом, что у вологжанки есть сестра-близнец.

Съемочная группа отправилась сначала на родину сестер – в деревню Любавчиха Тотемского района. А затем Любовь и Надежда поехали в столицу.

«3 часа пролетели как пять минут. Очень доброжелательная обстановка, Андрей Малахов как будто давно был знаком с нами, сидели как в своей компании. Очень интересные люди были вместе с нами, всё подготовлено на высшем уровне», - рассказала Надежда Пятакова пресс-службе «Вологодского подшипникового завода».

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