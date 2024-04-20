Познавательный фонтан установили в Череповце

[ Общество ]

В Череповце состоялся пробный запуск новой водной интерактивной зоны в парке «Серпантин». Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал мэр города Вадим Германов.

«Компания "Северсталь" построила в "Серпантине" не просто фонтан. Здесь смонтировано познавательное оборудование, которое позволит детям играть и изучать законы физики. У него несколько режимов работы и водных картин: пенные и бегущие струи, крутящиеся насадки. Всего установлено 27 модулей, каждый из которых отвечает за свой уникальный режим работы. Вечером запрограммированы режимы света и воды. В работе 18 насосов и современная система фильтрации», - сообщил мэр Череповца.

Вадим Германов уверен, что летом фонтан станет главным центром притяжения и детей, и взрослых.

Водная зона начнет работу в конце апреля и будет доступна для посетителей парка с 10:00 до 22:00.

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фонтан «Северсталь» парк
Фото: Вадим Германов
 

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